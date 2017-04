Sondaj: Lenin a jucat un rol pozitiv in istoria Rusiei, cred cei mai multi dintre rusi la 100 de ani de la Revolutie

Potrivit acestui sondaj, publicat miercuri, 56% dintre rusi cred ca Lenin a jucat un rol pozitiv in istoria tarii, iar 22% considera ca a jucat un rol negativ.Numarul celor care-l apreciaza pe Lenin este usor mai mare decat in ultimii ani si mult mai mare fata de cel din decembrie 2006 (40%), cand 36% considerau ca acesta a jucat un rol negativ.Anul acesta se implineste un secol de la Revolutia Bolsevica, urmata de infiintarea Uniunii Sovietice in 1922. URSS s-a destramat in 1991.Corpul imbalsamat al lui Lenin, care a murit in 1924, este expus in continuare intr-un mausoleu din Piata Rosie, la Moscova.Intrebati ce parere au despre propuneri in vederea unei retrageri a corpului lui Lenin din mausoleu, 58% dintre rusi vor ca acesta sa fie inmormantat, iar 31% vor sa ramana expus in mausoleu.Levada a intervievat in acest sondaj 1.600 de adulti din intreaga Rusie, in perioada 31 martie-3 aprilie.