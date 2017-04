Val de revolta in Norvegia, dupa ce o investigatie a dezvaluit cum cersetoarele romance devin prostituate in timpul noptii

Barbatii romani din aceste organizatii de crima organizata se lauda cu banii castigati pe retelele sociale, dar este putin probabil ca revolta sa duca la scoaterea in afara legii a cersetoriei in Norvegia."Sunt trist pentru ca noi vedem cum sunt exploatati oamenii. Sunt interesat sa vad si cum alti oameni exploateaza sistemul intr-un mod in care nevoiasii sunt suspectati ca fiind membri ai unor grupari criminale", a declarat Erlend Horn, un politician din Partidul Liberal.Jurnalistii norvegieni au dezvaluit recent ca cersetoarele romance se schimba noaptea pentru a se prostitua pe strazile din Bergen. Adeseori, barbatii care apeleaza la serviciile acestora sunt talhariti, iar banii ajung la barbatii romani. Acestia din urma au fost filmati alaturi de cersetoare pe strazile din oras si conduc locuinte in care pana la 20 de barbati si femei locuiesc impreuna in Bergen.Barbatii din aceste organizatii criminale nu au nicio problema in a expune sumele uriase de bani pe care le obtin prin cersetorie pe retelele sociale, unde se lauda despre cum cersetorii vand inclusiv droguri si se plang ca nu exista destui pasageri pe care sa-i jefuiasca in autobuzele din Bergen.Aceasta investigatie a generat reactii violente in Bergen.Unii cersetori romani au apelat la ajutorul unor organizatii caritabile pentru a se intoarce acasa, dupa ce locuitorii au tipat la ei, i-au lovit sau chiar i-au scuipat.Politia a anuntat ca trimite patrule suplimentare pe strazile orasului pentru a-i retine pe norvegienii furiosi si a-i proteja pe cersetorii din Romania.De asemenea, autoritatile locale au confirmat ca o parte din cersetoarele si prostituatele romance si bulgare fac parte din organizatii de crima organizata, iar mai multe persoane au fost arestate.Jurnalistii norvegieni cred ca pana la 140 de persoane sunt implicate in organizatia criminala din Bergen.Toate persoanele implicate au legaturi de prietenie sau rudenie si provin in special din judetele Gorj si Dolj.In Stavanger, autoritatile au reusit sa distruga o retea criminala de romani, dar prostituatele si cersetorii s-au mutat in schimb in Bergen, Tromso, precum si in Finlanda.De asemenea, lideri ai unor grupari de crima organizata ar putea sa exploateze si cersetorii si prostituatele romance din capitala Oslo.Jurnalistii televiziunii nationale au atras atentia ca nu toti cersetorii sunt implicati in aceste grupari infractionale, unii au reusit sa ajunga pe cont propriu in Norvegia si trimit banii strasi la familiile din estul Europei.Acestia din urma se tem de gruparile de crima organizata si evita sa vorbeasca in fata camerelor.Dupa publicarea investigatiei, premierul norvegian a propus interzicerea cersetoriei la nivel national, dar nu are o majoritate puternica pentru a trece o asemenea propunere legislativa prin Parlament.