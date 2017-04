Tot mai multi austrieci vor un lider autoritar, releva un recent sondaj de opinie

Atunci cand au fost intrebati daca ar fi de dorit ca Austria sa aiba un lider puternic care sa nu ia in considerare alegerile si parlamentul, 23% dintre austrieci au raspuns afirmativ. La aceeasi intrebare in 2007 doar 14% dintre austrieci au raspuns "da".De asemenea, sondajul arata ca in ultimii zece ani proportia austriecilor multumiti de modul in care functioneaza democratia in tara lor s-a redus de la 44% la 32%. In plus, un numar tot mai mare de cetateni austrieci cred ca nu au la dispozitie nicio cale de a influenta guvernul.Istoricul Oliver Rathkolb, care a fost implicat in aceasta ancheta sociologica, a declarat ca principala explicatie a acestor tendinte este reprezentata de temerile referitoare la fortele globalizarii.Sondajul de opinie SORA a fost realizat telefonic pe un esantion de 1.000 de austrieci, la cererea "Fondului Viitorul" al guvernului de la Viena.