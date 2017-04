Vladimir Putin, cu lacrimi in ochi dupa castigarea alegerilor in 2012

Rusia va organiza alegeri prezidentiale in martie anul viitor. Putin nu a spus daca va mai candida sau nu, dar este de asteptat ca el sa vizeze ceea ce ar fi cel de-al patrulea sau mandat."Succesorul presedintelui va fi decis de catre poporul rus doar in cursul unor alegeri democratice si de nimeni altcineva", a declarat Putin in cadrul unei reuniuni la Kremlin.