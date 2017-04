Un think-tank rus controlat de Putin a realizat un plan pentru influentarea alegerilor prezidentiale din SUA (presa)

De asemenea, oficialii au precizat ca doua documente confidentiale realizate de acest think-tank au stat la baza concluziilor prezentate de agentiile de informatii americane cu privire la efortul intensiv depus de partea rusa pentru a influenta alegerile prezidentiale din SUA.Agentiile de informatii ar fi obtinut documentele controversate, care au fost realizate de catre Institutul Rus pentru Studii Strategice, abia dupa alegerile castigate de Donald Trump.Instititul Rus pentru Studii Strategice este condus de oficialii pensionati ai agentiilor ruse de informatii externe, care au fost numiti direct de administratia Putin.Primul document al acestui think-tank guvernamental era o strategie realizata in iunie 2016, care a circulat pana la cele mai inalte nivele ale guvernului rus si nu era adresata in mod clar. Aceasta strategie recomanda lansarea unei campanii de propaganda pe retelele sociale si in publicatiile globale sustinute de executivul rus pentru a incuraja americanii sa aleaga un presedinte care va adopta o retorica mai blanda vizavi de Rusia, in special prin comparatie cu administratia Obama.Intre timp, al doilea document a fost realizat de think-tank in octombrie si distribuit intr-un mod asemanator la Kremlin. Acesta avertiza ca prezidentiabila democrata avea mari sanse pentru a castiga cursa pentru Casa Alba.In acest sens, strategia argumenteaza ca este mai bine ca rusii sa puna capat unei campanii pro-Trump si sa intensifice mesajele despre frauda electorala, tocmai pentru a submina increderea in sistemul electoral din Statele Unite.In acelasi timp, rusii s-au concentrat pe distrugerea reputatiei lui Hillary Clinton.Oficialii americani au discutat despre documente sub protectia anonimitatii, intrucat acestea sunt considerate confidentiale de catre agentiile de informatii din Statele Unite. De asemenea, ei nu au precizat cum spionajul american a reusit sa obtina documentele realizate la Moscova.Vladimir Putin a negat in repetate randuri orice implicare in alegerile prezidentiale din Statele Unite.Aceste documente au stat la baza concluziei administratiei Obama cu privire la campania de "stiri false" si atacurile cibernetice orchestrate de Moscova."Putin a avut tot timpul un obiectiv in cap si a cerut think-tank-ului sa realizeze o harta", a declarat una dintre surse pentru Reuters.Trump a sustinut ca activitatile ruse nu au avut niciun impact asupra rezultatelor cursei prezidentiale, iar investigatiile actuale nu au produs nicio dovada publica cu privire la o colaborare intre asociatii campaniei republicane si Rusia in scopul manipularii rezultatelor alegerilor prezidentiale din SUA.Patru oficiali au precizat ca abordarea aleasa in strategia din iunie reprezenta o extinde a unor eforturi lansate inca din martie 2016 de catre administratia Putin.In acea luna, publicatiile sprijinite de statul rus au primit ordin pentru a produse stiri pozitive despre Donald Trump. Printre aceste publicatii s-au numarat Russia Today si Sputnik.Insa, Sputnik a respins aceste acuzatii, sustinand ca este vorba de ¬un pachet absolut de minciuni¬.Russia Today si Sputnik l-au prezentat adeseori pe Trump drept victima unor articole nedrepte din publicatiile traditionale din Statele Unite.