Frauke Petry nu vrea sa fie sefa campaniei AfD in alegerile legislative germane din toamna

Sefa Alternativei pentru Germania (AfD, extrema dreapta) Frauke Petry a anuntat miercuri ca nu intentioneaza sa conduca campania in vederea alegerilor legislative prevazute pe 24 septembrie, o surpriza din partea celei care reprezinta imaginea partidului antiimigratie, relateaza news.ro care citeaza AFP.

AfD, creditat cu sapte pana la 11% din intentiile de vot si care ar urma sa intre astfel in Bundestag prin acest scrutin, se reuneste in weekend intr-un congres, la Koln, cu scopul de a stabili organigrama campaniei.

Frauke Petry a depus o motiune in vederea congresului, in care apreciaza ca formatiunea ar trebui sa fie pregatita sa se alieze, in viitor, cu alte formatiuni.

Toate celelalte partide germane exclud sa colaboreze cu AfD.

Petry mai afirma ca alti membri ai partidului, ca Alexander Gauland, vor sa vada partidul intr-o opozitie eterna.

Intr-un mesaj video postat pe Facebook, Frauke Petry spune ca a fost acuzata ca a prezentat aceasta propunere doar cu scopul de a conduce singura campania partidului de extrema dreapta.

"Pentru a pune capat tuturor speculatiilor pe aceasta tema, profit cu ocazia acestui mesaj video sa spun clar ca nu voi disponibila nici sa conduc campania si nici sa particip in cadrul unei echipe de conducere", subliniaza ea.