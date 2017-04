Parlamentul britanic a aprobat organizarea de alegeri legislative anticipate pe 8 iunie, la propunerea Theresey May

Parlamentarii britanici au aprobat organizarea alegerilor cu 522 de voturi pentru si 13 impotriva, dupa o ora si jumatate de dezbateri.Premierul Theresa May a anuntat marti declansarea alegerilor anticipate. Intr-o declaratie surprinzatoare pentru scena publica, May si-a motivat decizia prin lipsa de sustinere din Parlament fata de planul guvernului sau pentru mandatul de negociere cu UE pentru Brexit. Ultimul sondaj privind favoritul britanicilor pentru functia de premier o coteaza pe May cu 50% dintre optiuni, urmata la mare distanta de liderul laburist Jermey Corbyn, cu cotat cu 14 procente.Sefa Guvernului conservator de la Londra incearca astfel sa profite, prin anuntul privind organizarea de alegeri anticipate in 8 iunie, de slabiciunea extrema a laburistilor in sondajele de opinie, dar si sa previna o eventuala rebeliune in propria tabara, in urmatorii doi ani care se anunta foarte dificili in negocierea conditiilor Brexitului, a scris marti AFP.