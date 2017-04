Politia turca a emis mandate de arestare pe numele a 38 de participanti la manifestatiile anti-Erdogan de dupa referendum

Mii de oameni au participat la protestele anti-Erdogan care au avut loc in cartiere din Istanbul cunoscute pentru opozitia lor fata de presedintele turc, dupa anuntarea rezultatelor referendumului, duminica seara.Observatorii internationali au pus la indoiala corectitudinea votului, iar partidele de opozitie au cerut anularea rezultatelor referendumului.Patridul Libertatii si Solidaritatii, o mica formatiune politica de stanga nereprezentata in Parlamentul de la Ankara, a anuntat ca politia l-a arestat miercuri dimineata pe liderul filialei sale din Istanbul, sub acuzatia ca "a incitat la agitatie" punand sub semnul intrebarii legitimitatea referendumului.Avocatul acestuia a declarat pentru AFP ca 16 persoane au fost arestate si ca 38 de mandate de arestare au fost emise in total, dupa proteste.Politia turca nu a facut niciun fel de comentariu pana acum in legatura cu aceste arestari.