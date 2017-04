Donald Trump se bazeaza, ca si predecesorii sai, pe China pentru a descuraja Coreea de Nord / Puternica armada promisa de Trump in peninsula a plecat in directie inversa, spre Australia

"Arada" americana "foarte puternica" promisa de Donald Trump in apropiere de peninsula coreeana ca raspuns la amenintarile Phenianului nu a inceput nici macar sa navigheze spre acele zone, a admis marti un responsabil american de la departamentul Apararii.Portavionul american Carl Vinson si escorta sa au luat de fapt o cale inversa, in directia Australiei, pentru a participa la exercitii militare.Inalti oficiali de la Washington isi exprima acum speranta ca puternicul vecin al Coreei de Nord va exercita suficiente presiuni politice si economice pentru ca Phenianul sa opreasca testele nucleare.China a promis deja ca va face acest lucru dar expertii apreciaza ca nu exista acum motive speciale pentru ca Beijingul sa isi tina promisiunea. Dar Casa Alba pare sa aiba cateva alternative.Saptamana trecuta, secretarul Apararii Jim Mattis afirma ca portavionul Carl Vinson era "in drum" spre peninsula coreeana. Dar, patru zile mai tarziu, portavionul a fost fotografiat navigand in sens invers, in oceanul Indian.Marti, acesta declarase ca SUA si China "lucreaza strans" in dosarul nord-coreean in vederea unei denuclearizari a peninsulei. Adaugand, plin de speranta: "Impartasim cu totii acelasi interes".Donald Trump insusi s-a declarat increzator, in special dupa un summit cu omologul sau chinez Xi Jinping, ca aceasta confruntare poate fi rezolvata gratie deplinului sprijin al Chinei.La televiziunea Fox, Donald Trump a declarat ca are un "mare respect" pentru presedintele Xi si a salutat faptul ca Beijingul a inceput sa opreasca importurile de carbune nord-coreean."Nimeni nu a mai vazut asta. Nimeni nu a mai vazut de partea noastra un raspuns atat de pozitiv de la China", a afirmat el.Dar Phenianul nu pare ingrijorat de o eventuala intarire a sanctiunilor internationale. Iar liderii comunisti au promis ca vor continua testele de rachete si pe cele nucleare.Ambasadorul adjunct al Coreei de Nord a promis la ONU cele mai "dure represalii" la orice lovitura americana.SUA au peste 28.000 de soldati in Coreea de Sud si importante active militare in regiune, dar Coreea de Nord dispune si ea de artilerie care poate atinge Seulul.Coreea de Sud este in plina campanie electorala iar populatia tarii se teme de riscul ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un sau Donald Trump sa nu puna in practica discursurile razboinice.Dar Washingtonul prefera ca Beijingul sa recurga la reducerea importurilor de carbune si petrol nord-coreean pentru a convinge Phenianul sa renunte la un al saselea test nuclear."Avem elemente tangibile pentru a spune ca lucreaza in acest sens, dar este inca prea devreme", a spus Susan Thornton, secretar adjunct la departamentul de Stat insarcinat cu Asia-Pacific."Presedintele Trump spera mult ca chinezii vor folosi importanta parghie economica asupra economiei nord-coreene".Dar expertii sunt sceptici. "Nu cred in continuare ca Beijingul va pune presiunea necesara asupra Coreei de Nord", spune Anthony Ruggiero, de la Foundation for Defense of Democracies.Acesta crede ca Beijingul nu isi va sanctiona vecinul atat timp cat nicio masura nu va fi luata impotriva bancilor chineze care colaboreaza cu Phenianul.Mai multe companii si banci chineze lucreaza intre altele cu coreenii pentru a ocoli sanctiunile, spune acesta, si doar amenintarea unei actiuni in justitie de catre SUA va opri acest trafic."Singura modalitate ca acest lucru sa functioneze este sa ii vizezi chiar pe chinezi", arata el.Daca Beijingul va esua in incercarea de a face presiuni asupra vecinului sau, SUA si aliatii lor se vor ocupa de Coreea de Nord, avertizase Donald Trump.Dar, indiferent de deciziile viitoare, traseul pare conturat, dupa cum spunea Thornton: "Am luat decizia (...) sa exercitam maximum de presiuni, presiuni economice, asupra regimului nord-coreean pentru a lua masuri concrete cu scopul de a reveni asupra programelor ilegale".