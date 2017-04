Alegeri prezidentiale Franta: Marine Le Pen a cerut unei televiziuni sa scoata din platou steagul UE

Marine Le Pen a aparut, in cadrul interviului sau la postul de televiziune TF1, cu un singur drapel pe fundal, cel al Frantei, dupa ce a cerut prezentatorilor sa scoata din platou steagul UE, anunta Le Monde.“Pentru a accepta sa participe la aceasta emisiune, doamna Le Pen ne-a cerut sa retragem drapelul european care ar fi trebuit sa apara in spatele sau”, a explicat jurnalistul Gilles Bouleau in preambulul interviului. Colega lui Annes-Claire Coundray a mentionat ca ar fi un gest simbolic.“Eu vreau sa fiu presedintele Republicii Franceze, nu a Comisiei Europene, consider ca UE a facut mult rau tarii noastre si poporului nostru, in termeni economici, soaciali, de disparitie a frontierelor…”, a spus Le Pen pentru a-si justifica cererea.Totodata, in aceasta dimineata, Le Pen a comentat pe alt post tv ca “sunt un candidat la alegerile pentru Republica Franceza”.Le Pen este o opozantă a Uniunii Europene (UE) şi monedei unice.