Alegeri prezidentiale Franta: Candidatul de centrul Emmanuel Macron, sustinut public de tot mai multe personalitati politice si economice

Manuel Valls si succesorul sau la primaria din Evry, Francis Chouat, au publicat o scrisoare deschisa citata de Le Monde prin care ii invita pe cetatenii francezi sa il voteze pe Macron, in ciudat faptului ca Partidul Socialist (dinc are fac parte cei doi) are propriul candidat, pe Benoit Hamon.Si Claude Bebear, fondatorul grupului de asigurari Axa, cere printr-un editorial publicat in ziarul economic Les Echos sustinerea lui Macron. E pentru prima oara cand influentul om de afaceri isi face publice preferintele electorale, arata Le Figaro.Macron are o platforma de centru, pro-business, in timp ce principalii sai contracandidati - Marine Le Pen (extrema dreapta) si Jean - Luc Melenchon (extrema stanga) mizeaza pe propuneri populiste. Francois Fillon, candidatul dreptei, clasat pe locul 3 in sondaje, are si el propuneri pro-business, dar campania sa este marcata de acuzatii de conflict de interese.