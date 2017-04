Vicepresedintele american Mike Pence vorbeste despre un "raspuns zdrobitor" pentru Coreea de Nord

"Nori negri se acumuleaza la orizont", a declarat numarul doi din administratia Trump, care a calificat Phenianul drept "cel mai mare si urgent pericol din regiune".El a adaugat ca utilizarea armelor nucleare si a rachetelor balistice de catre regimul comunist nord-coreean va starni o reactie majora a administratiei Trump.Declaratiile lui Mike Pence, facute in timpul unei vizite de doua zile in Japonia, dupa ce oficialul american a vizitat si Coreea de Sud si zona demilitarizata dintre cele doua Corei, vin intr-un moment de escaladare a tensiunilor dintre Washington si Phenian.Vicepresedintele american Mike Pence declarase, de asemenea, luni, in timpul vizitei in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, ca nu exclude "nicio optiune" in problema nord-coreeana.Si presedintele american Donald Trump i-a transmis, luni, omologului sau nord-coreean, Kim Jong Un, "sa se tina bine". "Aveti un mesaj pentru Kim Jong-Un?", a fost intrebat Trump de un jurnalist, pe peluza Casei Albe. "Sa se tina bine", a raspuns Donald Trump.