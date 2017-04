Alegeri prezidentiale Franta: Inca un sondaj da probabila finala Macron - Le Pen, dar cei doi candidati fruntasi sunt in pierdere de viteza

Cei doi ar fi pierdut cate 2 puncte procentuale in intentiile de vot fata de un sondaj realizat la inceputul lunii aprilie.Ei sunt urmati in sondaje de Francois Fillon (dreapta, 19%, stationar) si Jean-Luc Melenchon (extrema stanga, in urcare la 19%). Candidatul socialist Benoit Hamon este pe locul 5, la mare distanta de plutonul fruntas.Sondajul arata ca in finala din 7 mai Marine Le Pen ar pierde in fata oricaruia dintre cei trei rivali: Macron, Fillon sau Melenchon.28% dintre francezii care au raspuns la acest sondaj au anuntat ca nu vor vota in runda 1 a alegerilor.