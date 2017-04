Masuri de securitate sporite pentru candidatii la alegerile prezidentiale din Franta, avertizati in legatura cu riscul unui "atentat iminent"

Echipele de campanie ale candidatilor au fost avertizate dinainte - inca de vineri, potrivit echipei lui Francois Fillon - in legatura cu o amenintare terorista, fiindu-le difuzate fotografiile celor doi suspecti aresati ieri. Serviciile de securitate ale principalilor candidati au fost intarite.Doi barbati radicalizati, suspectati ca pregateau un atentat "iminent", au fost arestati marti la Marsilia, in sudul Frantei, cu cinci zile inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale.Cei doi barbati, cu varsta de 23 si 29 de ani, sunt "suspectati de trecerea la un act iminent", a precizat una dintre surse. Acestia au fost arestati de serviciile de informatii interne in legatura cu o ancheta pentru asociere la acte teroriste deschisa la Paris.Acestia aveau un proiect de atentat "sigur", "in urmatoarea zile pe solul francez", a declarat ministrul de Interne, Matthias Fekl.Cei doi barbati erau deja "cunoscuti pentru radicalizarea lor" si fusesera inchisi anterior pentru fapte fara caracter terorist.Peste 50.000 de politisti si jandarmi, sprijiniti de militari din operatiunea Sentinelle, vor fi mobilizati pentru a asigura securitatea la alegeri.Cinci proiecte de atentat au fost dejucate de la inceputul anului 2017, dupa 17 in 2016, afirma in 21 martie premierul Bernard Cazeneuve.