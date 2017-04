Referendum Turcia: Ankara respinge indemnul Bruxelles-ului la o ancheta cu privire la presupuse nereguli

Suspiciunile de fraudare prezentate de opozitie au la baza decizia de ultim moment a Inaltului Consiliu Electoral (YSK) de a considera valide buletine nemarcate cu stampila oficiala a autoritatilor electorale.Principalul partid de opozitie, CHP, si formatiunea prokurda HDP, afirma ca aceasta decizie a YSK ar putea sa fi favorizat victoria taberei "da", care a obtinut o mica majoritate, de 51,4% din voturile exprimate, potrivit rezultatului provizoriu anuntat de presa.Vicepresedinteke CHP Bulent Tezcan a depus marti un recurs la YSK, la Ankara, prin care cere in mod oficial anularea referendumului."Vointa nationala a fost furata", a declarat Tezcan, denuntand dupa depunerea recursului "rezultate ilegitime".Deplangand faptul ca nu exista niciun mijloc de inregistrare a numarului buletinelor vizate de aceasta masura YSK, el a subliniat ca "exista doar un lucru de facut (...), anularea acestui vot".Cateva zeci de persoane s-au adunat in fata sediului YSK in vederea semnarii unei petitii prin care se cere anularea scuritnului.Daca presedintele american Donald Trump l-a sunat pe Erdogan sa-l felicite, fara rezerve, Uniunea Europeana a indemnat marti Ankara la o "ancheta transparenta cu privire la presupuse nereguli comise in timpul referendumului"."Indemnam (...) autoritatile sa deschida o ancheta transparenta cu privire la presupusele nereguli care au fost constate de observatorii" internationali, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas, indemnand la "retinere".Turcia a respins imediat acest indemn."O asemenea declaratie speculativa din partea unui purtator de cuvant nu poate sa fie acceptata", a declarat ministrul turc insarcinat cu Afaceri Europene Omer Celik, in opinia caruia UE este necesar sa respecte "procesele democratice".Erdogan a repetat luni ca el va promulga o lege cu privire la reintroducerea pedepsei cu moartea daca Parlamentul voteaza in acest sens si s-a declarat pregatit sa convoace alta consultare populara cu privire la acest lucru.O asemenea masura ar pune capat procesului de aderare a Turciei la UE, blocat de ani de zile.O misiune comuna de observatori din cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Consiliului Europei (CoE) a apreciat luni ca scrutinul nu s-a ridicat "la inaltimea criteriilor" europene si a subliniat ca aceasta campanie s-a desfasurat in conditii inechitabile si a favorizat tabara "da".Concluziile observatorilor au provocat furia presedintelui turc, care i-a somat "sa stea la locul" lor. "Noi nu vedem si nu tinem cont de vreun raport pe care-l puteti pregati", a declarat seful statului."Vointa natiunii s-a exprimat liber la urne, acest caz s-a incheiat", a declarat marti premierul turc Binali Yildirim.Yildirim a anuntat totodata ca Erdogan va fi invitat, dupa anuntarea rezultatelor definitive - la sfarsitul lui aprilie, sa reintre in patridul aflat la putere, AKP - presedintele Republicii nu putea pana acum sa fie membru de partid -, punandu-se astfel in aplicare primul punct al unei revizuiri a Constitutiei, ale carei celelalte parti vor intra in vigoare in 2019.Prin victoria sa, Erdogan, care a scapat unei tentative de lovitura de stat pe 15 iulie, ar putea, teoretic, sa ramana la sefia statului pana in 2029. El a detinut postul de sef al Guvernului din 2003 si pana in 2014, cand a fost ales presedinte.Aceasta revizuire a Constitutiei prevede transferul puterii executive presedintelui, care va putea sa guverneze prin decrete, si suprimarea postului de premier.Cotidianul Hurriyet a scris marti ca se pregateste o remaniere ministeriala de anvergura si ca nu sunt excluse alegeri anticipate in primavara lui 2018.Guvernul turc a decis luni seara sa prelungeasca cu inca trei luni starea de urgenta, aflata in vigoare de la puciul esuat din iulie.