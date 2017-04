Trump modifica programul de vize pentru a incuraja angajarea americanilor

Donald Trump ordona agentiilor federale sa analizeze un proiect de limitare temporara a programului de vize folosit pentru a aduce muncitori inalt calificati in Statele Unite, deoarece incearca sa duca la bun sfarsit promisiuniea din campania electorala "de a pune America pe primul plan", noteaza Reuters.Trump a semnat un ordin executiv pentru a intari si revizui programul de vize H-1B, popular in industria tehnologica. Acesta a declarat in cadrul unei vizite la sediul Snap-On Inc, o companie producatoare de unelte din Kenosha, Wisconsin, ca "vizele sunt acordate in momentul de fata total aleatoriu, iar acest lucru este gresit".Casa Alba a numit acest ordin "Cumpara american si angajaeaza american" si modifica modul in care se vor face achizitiile guvernamentale, pentru a incuraja cumpararea de produse americane in cadrul contractelor federale, accentul fiind pus pe ajutorarea producatorilor de otel.