Raport Harvard: Refugiatii copii sunt fortati sa isi vanda corpurile contrabandistilor

Guvernele au fost indemnate sa opreasca cea mai atroce violare a drepturilor omului, in contextul in care un raport prezinta fenomenul larg raspandit al exploatarii sexuale a imigrantilor copii in Grecia, noteaza The Guardian Refugiatii copii neinsotiti din Grecia care incearca cu disperare sa ajunga in Regatul Unit sau ale tari din nordul Europei sunt fortati sa isi vanda corpurile contrabandistilor pentru a plati costurile caltoriilor lor, conform unui raport al Universitatii Harvard.Raportul arata faptul ca minorii proveniti din zone de conflict precum Siria, Afganistan sau Pakistan incearca sa ajunga in statele Europei sunt abandonati in Grecia, incapabili sa plateasca costurile cerute de catre contrabandisti pentru a-i transporta.In acest context sumbru, unii copii sunt nevoiti sa vanda favoruri sexuale pentru a-si permite sa isi finanteze calatoriile.