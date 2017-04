Armata americana ia in calcul sa intercepteze rachete nord-coreene in cursul unor teste (surse)

In contextul unei intensificari a tensiunilor cu privire la programele balistic si nuclear nord-coreene, Pentagonul cauta mijloace in forta de a exercita presiuni in vederea dezarmarii nucleare, mai ales ca regimul comunist ar putea efectua al saselea test nuclear.Secretarul american al Apararii James Mattis a informat Congresul cu privire la aceasta optiune, insa armata nu a hotarat inca sa intercepteze rachete in timpul testarilor.Un oficial american a declarat ca aceasta strategie ar urma sa fie aplicata dupa un test nuclear, cu obiectivul de a semnala Phenianului ca Washingtonul poate actiona militar.Experti si fosti oficiali afirma ca doborarea unei rachete nord-coreene in timpul unui test ar risca sa conduca la o escaladare pe care Washingtonul ar putea sa nu fie in masura sa o tina sub control si care se poate dovedi devastatoare pentru aliati ai americanilor ca Japonia sau Coreea de Sud.Ambele surse au declarat ca militarii americani nu iau in considerare sa foloseasca sistemul de apararea antiracheta THAAD furnizat Coreei de Sud si care este putin probabil sa fie instalat pana pe 9 mai, cand au loc alegeri prezidentiale in aceasta tara.Insa ambele surse au declarat ca militarii au in vedere doborarea rachetelor nord-coreene testate cu ajutorul unui sistem antiracheta de tip Aegis de la bordul unui distrugator american sau sa convinga Japonia sa-si foloseasca propriile capacitati in domeniul apararii antiracheta impotriva unor rachete nord-coreene care ar intra in apele ei teritoriale.Din grupul aeronaval al portavionului USS Carl Vinson, din care fac parte distrugatoare dotate cu sistemul Aegis, se indreapta catre Peninsula Coreea.Si alte administratii americane au luat in calcul sa doboare rachete testate de Phenian, insa au renuntat la aceasta optiune dupa ce au examinat eventualele consecinte ale provocarii unui adversar impredictibil si belicos.Un alt factor in acest sens este jena ratarii interceptarii tintei cu un sistem Aegis, care ar putea incuraja Phenianul.Un oficial american a declarat ca armata a discutat o eventuala astfel de interceptare inaintea summitului dintre Trump si presedintele chinez Xi Jinping pe 6 aprilie la Mar-a-Lago, in Florida.