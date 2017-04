Rusia dezvaluie noua sa baza militara gigant construita in regiunea arctica

Material sustinut de EximBank

Combinand pasiunea pentru frigotehnie cu increderea in oameni, 3 ieseni se aventureaza in 1996 intr-o nisa a comertului din Romania si pun bazele unui magazin specializat in tehnica de frig si ventilatie. Douazeci de ani mai tarziu, magazinul reuseste sa depaseasca 1 milion de euro, cifra de afaceri. Cum? Bazandu-se in primul rand pe oameni, asa cum declara chiar ei: “Toate aceste rezultate si munca noastra sunt bazate pe oameni. Tot ceea ce realizam este prin oameni, pentru oameni!”.