"Vreau sa spun limpede ca il sprijin pe Francois Fillon: are experienta, dorinta si proiectul care ii va permite Frantei o alternativa pentru ultimii cinci ai dezastruosi pe care i-am trait", potrivit unui mesaj video postat de Sarkozy pe Facebook.Fillon, premier al lui Sarkozy in perioada 2007-2012, pare sa aiba serioase dificultati in calificarea in turul doi al alegerilor din 7 mai, potrivit sondajelor de opinie.