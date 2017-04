Opozitia turca, dar si sute de cetateni, au depus plangeri privind referendumul la Autoritatea Electorala

Bulent Tezcan a precizat ca partidul sau va apela la toate caile legale pentru a contesta scrutinul."Cerem anularea acestui referendum", a insistat Tezcan.Opozitia a invocat o serie de nereguli, in special decizia YSK, anuntata cu numai cateva ore inainte de incheierea votului, de a lua in calcul si buletinele de vor care nu au stampilele oficiale care sa dovedeasca faptul ca sunt autentice.Intre timp, la Ankara, sute de oameni s-au strans in fata sediului YSK pentru a depune petitii prin care sa ceara Comisiei sa revina asupra deciziei. Potrivit lor, masura incalca in mod clar legea.Numeroase persoane au depus petitii similare si la Istanbul.Presedintele Erdogan a reusit sa castige referendumul pentru extinderea puterilor prezidentiale, dar observatorii internationali denunta ca pana la 2,5 milioane de voturi ar fi fost manipulate prin nestampilarea buletinelor la sectiile de vot din Turcia. 51,4% dintre alegatorii turci au sustinut la urne reformele constitutionale.Presedintele turc a respins vehement criticile formulate de observatorii OSCE, care au denuntat o serie de nereguli si au precizat ca procedurile folosite in cadrul votului cu privire la extinderea puterilor presedintelui "nu se ridica la inaltimea" standardelor internationale.Astfel, observatorii au anuntat ca decizia de a valida buletine de vot care nu aveau stampila de control a subminat garantii impotriva fraudarii.Organizatia a mai citat intre ale nereguli distorsiuni in campania dinainte de vot in favoarea taberei "da", intimidarea sustinatorilor campaniei "nu" si faptul ca intrebarea adresata in referendum nu a fost tiparita pe buletinul de vot."Mai intai aflati care va este locul! Nu vom vedea ori auzi rapoartele motivate politic pe care le pregatiti", le-a spus presedintele turc observatorilor internationali de la OSCE.