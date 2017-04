Egipt: Sase mumii descoperite intr-un mormant din epoca faraonilor

Mormantul, in apropiere de Valea Luxor, un vertitabil muzeu sub cerul liber, si de Valea Regilor, aprtinea cel mai probabil lui Userhat, un magistrat din vremea celei de-a 18-a Dinastii (1550-1295 I.C.), purtand titlul de "judecatorul orasului", dar a fost refolosit cateva secole mai tarziu sub Dinastia 21, pentru a gazdui alte mumii."A fost o surpriza sa descoperim atatea elemente in interior: ustensile din argila purtand numele proprietarului mormantului, mai multe sarcofage si mumii, precum si o mie de statuete funerare depuse in mormant pentru a inlocui mortii in muncile de pe cealalta lume", a spus ministrul Antichitatilor, Khaled al-Anani."Este o descoperire importanta, dar nu s-a terminat", a adaugat Anani, care a vizitat mormantul."Sunt sase mumii dar si alte fragmente care indica faptul ca am putea gasi mai multe in viitor", a spus un purtator de cuvant al ministrului.Egiptul a dat recent unda verde mai multor proiecte arheologice in speranta de a vedea noi descoperiri in domeniu.