Situatia politica din Marea Britanie: Ce a determinat-o pe Theresa May sa ceara alegeri anticipate

May a ajuns la conducerea guvernului, fara a fi aleasa, la cateva zile dupa referendumul din 23 iunie 2016 cand britanicii s-au pronuntat in proportie de 52% pentru Brexit, determinandu-l pe predecesorul sau David Cameron sa demisioneze.Urmatoarele alegeri legislative erau prevazute in 2020 iar Theresa May, la un varf de popularitate, pare sa fi estimat ca este momentul potrivit pentru a incerca sa-si intareasca legitimitatea, in fata unei perioade de doi ani de negocieri cu UE pentru un divort care se anunta dureros, noteaza AFP.In prezent, conservatorii nu dispun decat de o majoritate scurta de 17 deputati in Parlamentul de la Westminster iar guvernul poate risca oricand o rebeliune in propria tabara.Tentatia de a spori aceasta majoritate este deci mare in conditiile in care sondajele prezic toate o cale deschisa a conservatorilor in fata laburistilor si a liderului lor radical Jeremy Corbyn in caz de anticipate.Sondajele de opinie publicate week-end-ul trecut de You Gov si ComRes arata un avans de 21 de puncte pentru conservatori.