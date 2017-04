LIVETEXT Mutare-soc in plin Brexit: premierul Theresa May anunta alegeri anticipate pe 8 iunie

Context:

Guvernul are un plan de Brexit care va pemite ca Regatul Unit sa recastige controlul legislatiei si frontierelor sale, aceasta este abordarea corecta, a spus May, adaugand ca alte partide se opun si de aceea Marea Britanie are nevoie de unitate.Site-ul politic britanic Guido Fawkes scoate in evidenta patru puncte cheie ale discursului lui May:-Este nevoie de aceste alegeri pentru a asigura conducerea puternica si stabila de care tara are nevoie pentru a trece prin Brexit si dupa aceea-Fiecare vot pentru Theresa May si Conservatori va intari pozitia britanica in negocierile de Brexit-Ne vom tine de planul pentru o Mare Britanie puternica si vom lua deciziile pe termen lung potrivite pentru un viitor mai sigur-Optiunile sunt: O conducere stabila si puternica, in interesul nationala, cu Theresa May si conservatorii sau o coalitie guvernamentala slaba si instabila condusa de Jeremy CorbynTim Farron, presedintele Partidului Liberal-Democrat (opus Brexit): Alegerile anticipate reprezinta o sansa pentru schimbarea directiei tarii noastre, pentru a evita un hard Brexit si pentru a pastra Marea Britanie in piata unica europeana (The Guardian)“Ar trebui sa existe unitate in Westminster. Dar nu este”, a continuat ea, amintind ca laburistii ameninta ca vor vota impotriva acordului final de Brexit. Premierul britanic afirma ca nu este pregatita sa permita oponentilor ei sa puna in pericol negocierile de Brexit si ca, daca nu vor fi alegeri vor continua jocurile politice. Ea va propune miercuri miercuri in Camera Comunelor ca alegerile sa aiba loc pe 8 iunie.Miscarea premierului conservator are loc pe fondul slabiciunilor evidente din randul Opozitiei. Laburistii trec prin tensiuni interne majore din cauza liderului Jeremy Corbyn, UKIP a ramas fara liderul - locomotiva Nigel Farage, iar liberal-democratii (Lib-Dem) si-au pierdut semnificativ din relevanta dupa iesirea de la guvernare.Chiar inainte sa-si asume rolul de prim-ministru, ea spusese ca nu vor exista anticipate sub conducerea ei. Intr-un discurs tinut anul trecut pe 30 iunie a exclus in mod explicit aceasta posibilitate.Alegerile ar urma sa fie programate pe 8 iunie - Reuters