Circa 61% dintre muncitorii romani si bulgari din Marea Britanie lucreaza peste 40 de ore pe saptamana, dar sunt platiti cel mai prost

Migrantii din Uniunea Europeana sunt probabil supracalificati pentru slujbele pe care le fac si tind sa lucreze mai multe ore decat media, se arata in raportul ONS.Unul din sapte angajati (14%) in retail, comertul cu ridicata, sectorul hotelurilor si restaurantelor este migrant international, iar 64% dintre acestia vin din UE.Guvernul de la Londra intentioneaza sa schimbe modul in care este gestionata migratia dupa ce Marea Britanie va iesi din UE (Brexit). Inca nu s-a stabilit modelul care va fi adoptat dupa ce nu se va mai aplica acordul de libera circulatie in interiorul UE dar autoritatile britanice s-au angajat sa-i atraga in continuare in Regatul Unit pe "cei mai buni si mai stralucitori".ONS estimeaza ca 3,4 milioane de persoane care lucrau anul trecut in Marea Britanie erau din afara tarii, adica aproximativ 11% din intreaga forta de munca britanica.Din acestia, aproximativ 2,2 milioane sunt din UE (7%) si 1,2 milioane din afara UE (4%) iar aproximativ 40% din muncitorii straini sunt supracalificati pentru slujbele pe care le fac. In sectorul industriei financiare din Marea Britanie, unul din opt angajati (12%) sunt din afara tarii, inclusiv 382.000 din UE.Comparativ cu castigul mediu national de 11,30 lire sterline pe ora, muncitorii din 14 state europene (inclusiv Germania, Italia si Franta) castiga mai mult (12,59 lire sterline pe ora), dar cei din Europa de Est au cel mai scazut nivel al salarizarii, de 8,33 lire sterline pe ora.