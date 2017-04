Alegeri prezidentiale Franta: Macron vazut favorit in sondaje, dar se anunta un absenteism mare

Macron este secondat de candidata de extrema dreapta Marine Le Pen (22%) si candidatul extremei stangi, Jean-Luc Melenchon (19,5%).Pe locul patru in sondaj se claseaza Francois Fillon, candidatul Partidului Republican (centru-dreapta), cu 19%. Benoit Hamon, candidatul Partidului Socialist, aflat la putere, se claseaza doar pe locul cinci, cu 8%.Sondajul a fost realizat in perioada 14-15 aprilie, pe un esantion de 1.851 de alegatori. 30% dintre repondenti au declarat ca nu vor vota in primul tur.