Coreea de Nord a testat duminica probabil un nou tip de racheta (38 North)

Casa Alba s-a marginit sa afirme ca a fost o racheta cu raza medie de actiune.Esecul lansarii arata ca este vorba despre un nou sistem, a explicat John Schilling, expert in armament in cadrul organizatiei "38 North" care depinde de Universitatea John Hopkins din Washington."Este un esec curent pentru rachetele nord-coreene la inceputul dezvoltarii lor, cand (nord-coreenii) incearca sa rezolve ce nu functioneaza in propulsie si sistemul de ghidare", a subliniat expertul."Era mai bine sa fi avut mai multe detalii, dar banuiesc ca este vorba despre o noua racheta sau cu siguranta de o racheta care nu a fost dezvoltata corect", a adaugat el.John Schilling considera ca acest test a fost realizat cu o noua racheta aratata in cursul uriasei defilari militare, organizata sambata de catre regim pentru a marca implinirea a 105 ani de la nasterea fondatorului Coreii de Nord, Kim Ir-Sen.Acest nou tip de racheta a fost transportat pe un camion care de obicei deplaseaza rachete Musudan cu raza intermediara de actiune."Era o racheta cu doua trepte care semana cu versiunea in doua trepte a machetei rachetelor intercontinentale KN-08" pe care Coreea de Nord incearca sa le dezvolte, a precizat John Schilling."Este ceva ce nu am mai vazut in testare. Daca vor sa arate ca au o capacitate reala, este de inteles ca vor sa o incerce imediat dupa ce au aratat-o lumii intregi", a adaugat el.Secretarul de stat adjunct pentru Asia-Pacific, Susan Thornton, a atras atentia ca informatiile sunt greu de adunat pentru ca explozia s-a produs rapid."Ceea ce am inteles este ca nu au incercat sa testeze una dintre rachetele lor cu raza lunga de actiune. A fost ceva ca o racheta balistica cu raza medie de actiune, inca o data cu tehnologie interzisa. Dar este un lucru pe care inca il analizam", a declarat Susan Thornton.Unii observatori au emis, de asemenea, ipoteza ca Statele Unite au putut juca un rol in esecul acestei lansari de racheta prin intermediul pirateriei cibernetice.Luna trecuta, cotidianul New York Times a informat ca administratia fostului presedinte Barack Obama si-a inmultit atacurile informatice asupra Coreii de Nord pentru a incerca sa saboteze rachetele acesteia inainte de lansare sau imediat dupa decolare.Pentru John Schilling insa capacitatea americana de a pirata rachetele nord-coreene este exagerata. "Din ceea ce stim despre rachetele nord-coreene, tehnologia de propulsie este destul de primitiva si nu are elemente numerice sau de electronica susceptibile de a fi piratate", a tinut el sa sublinieze.