SUA: Atacatorul de la un centru comercial de langa Seattle, gasit spanzurat in inchisoare

Arcan Cetin, 20 de ani, aflat in asteptarea procesului sau, pare sa se fi sinucis si a fost gasit mort in celula sa duminica noaptea.Tanarul nascut in Turcia facea obiectul a cinci capete de acuzare de crima dupa atacul armat comis la 23 septembrie in statul Washington, in cursul caruia au fost ucisi o adolescenta, trei femei si un barbat.Politia federala (FBI) a dat asigurari la scurt timp dupa aceea ca nu exista indicii despre un act terorist, iar tatal lui Cetin a declarat presei ca fiul sau suferea de probleme mintale.Cetin a recunoscut la interogatorii ca este autorul atacului armat de la centrul comercial Cascade din Burlington, dar fara sa dea vreun mobil al gestului sau.Potrivit presei locale, detinutul era in asteptarea cel de-a doua evaluari psihiatrice din timpul incarcerarii sale la inchisoarea din Snohomish County.El risca pedeapsa cu moartea daca era gasit vinovat la finalul procesului sau.