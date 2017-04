Robert (Bob) Taylor, unul dintre parintii-fondatori ai internetului, s-a stins din viata

In 1960, Taylor a contribuit la crearea Arpanet, o retea de calculatoare care, initial, a legat patru centre de cercetare din SUA si care, ulterior, a evoluat in internet.Mai tarziu, acesta a pus bazele formarii Microsoft Word.Robert Taylor a murit la varsta de 85 de ani, acasa. Familia lui a declarat pentru Los Angeles Times ca acesta suferea de Parkinson, printre alte boli.Taylor a studiat psihologia in facultate, insa a lucrat ca inginer la mai multe companii de aeronave si la NASA, inainte de a se alatura celor de la Department of Defense's Advanced Research Project Agency (Arpa) in 1965. La acea vreme, Arpa a finantat cea mai mare parte a sistemelor informatice de cercetare ale tarii.Robert Taylor a fost un pioner american al internetului, care a condus echipe ce au adus contributii majore la dezvoltarea calculatorului, precum si la alte tehnologii conexe. A fost director la Processing Techniques Office din 1965 pana in 1969, fondator si manager al Xerox PARC's Computer Science Laboratory din 1970 pana in 1983 si fondator si manager la Digital Equipment Corporation's Systems Research Center pana in 1996.La fel ca multe alte inventii, internetul a fost si el opera a nenumarate maini, dar poate ca nimeni nu merita mai mult credit pentru acest salt tehnologic, care a adus dupa sine o schimbare mondiala, decat Robert W. Taylor, noteaza The New York Times