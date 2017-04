Un oficial nord-coreean ameninta Statele Unite cu "un razboi total": Phenianul va testa rachete saptamanal

Vicepresedintele american Mike Pence a declarat la randul sau, luni, in timpul unei vizite in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, ca nu exclude "nicio optiune" in problema nord-coreeana si ca "era rabdarii strategice" americane fata de Coreea de Nord s-a incheiat.Si presedintele american Donald Trump i-a transmis luni omologului sau nord-coreean, Kim Jong Un, "sa se tina bine", intr-un moment in care Statele Unite si-au inasprit tonul fata de testele cu rachete balistice efectuate de Phenian."Aveti un mesaj pentru Kim Jong-Un?", a fost intrebat Trump de un jurnalist, pe peluza Casei Albe. "Sa se tina bine", a raspuns Donald Trump.