21 de migranti din Libia, Irak, Afganistan si Pakistan, prinsi cand incercau sa intre ilegal in Romania

Cei 18 au fost dusi la sediul Politiei de Frontiera Oravita pentru cercetari.In urma verificarilor s-a stabilit este vorba despre 15 cetateni irakieni, doi pakistanezi si un libian, dintre care noua barbati, patru femei si cinci minori. Adultii au varste cuprinse intre 18 si 42 de ani, iar minorii intre sapte luni si 16 ani. Migrantii au declarat ca au trecut frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.Si politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Socol, din judetul Caras-Severin, au prins in apropierea localitatii Lescovita trei barbati care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind transportati la sediul institutiei pentru cercetari.Politistii au stabilit ca este vorba despre cetateni afgani, cu varste cuprinse intre 15 si 23 de ani, care nu aveau documente asupra lor. Cei trei au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.Politistii fac cercetari pentru trecere frauduloasa a frontierei.