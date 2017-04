Angela Merkel nu se pronunta referitor la rezultatele referendumului din Turcia si solicita guvernului turc clarificari referitoare la suspiciunile observatorilor OSCE

„Guvernul german aduce aminte ca in Comisia de la Venetia, a Consiliului European, s-au exprimat suspiciuni grave referitoare atat la procesul in sine, cat si la continutul acestei reforme constitutionale. Ca membru al Consiliului Europei, al OSCE si candidat la intrarea in UE, care este obligat sa respecte criteriile UE de la Copenhaga, pentru democratie si protectia drepturilor findamentale, guvernul turc trebuie sa dea seama referitor la aceste suspiciuni. Pe aceasta tema trebuie sa aiba loc rapid discutii politice cu Turcia, atat la nivel bilateral, cat si intre institutiile europene si Turcia”.