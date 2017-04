Lavrov: Speram ca SUA nu vor actiona unilateral impotriva Coreii de Nord

'Sper ca nu vor fi actiuni unilaterale cum a fost aceea pe care am vazut-o recent in Siria', a declarat Lavrov la Moscova la o conferinta de presa comuna cu omologul sau senegalez, Mankeur Ndiaye. Seful diplomatiei ruse a facut astfel referire la atacul american cu rachete asupra unei baze siriene, ca represalii pentru atacul chimic comis pe 4 aprilie in nordul Siriei si pus de Washington pe seama regimului de la Damasc.'Nu acceptam aventurile nucleare si balistice ale Phenianului, care incalca rezolutiile ONU, dar aceasta nu inseamna ca poate fi incalcat dreptul international prin folosirea fortei', a adaugat Lavrov.