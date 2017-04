Premierul turc revendica victoria la referendum: "Suntem o singura natiune"

La un miting electoral in fata a zecii de mii de sustinatori stransi in fata sediului AKP, el a afirmat ca astfel a fost data o noua pagina in istoria democratica a Turciei."Suntem o singura natiune, Turcia dand o noua pagina in istoria sa democratica", a spus el.Yildirim a subliniat ca nu exista perdanti la referendum.Potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea a 99% din voturi, 51,34% dintre turci au votat pentru modificarea Constitutiei, iar 48,66% impotriva.