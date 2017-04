Germania afirma ca este bine ca s-a incheiat referendumul din Turcia si cere poporului sa isi pastreze calmul

"Se pare ca va fi un rezultat strans, asa cum era de asteptat. Indiferent de cum va fi votul poporul turc in final, ar fi recomandat sa ne mentinem calmul si sa actionam in mod rational", a afirmat seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, intr-un comunicat, potrivit News.ro."Este bine ca s-a incheiat campania electorala, care a fost disputata atat de amar, inclusiv aici, in Germania", a adaugat el.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria si i-a felicitat telefonic pe premierul Binali Yildirim si pe liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP), de opozitie, dar care a sustinut modificarea Costitutiei, pentru a-i felicita, au declarat oficiali guvernamentali.Pe de alta parte, partidele de opozitie CHP si HDP denunta nereguli la vot si contesta rezultatul Potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea a 98,82% din voturi, 51,34% dintre turci au votat pentru modificarea Constitutiei , iar 48,66% impotriva.