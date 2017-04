Referendumul din Turcia: Opozitia denunta "actiuni ilegale" in favoarea guvernului

"Multe actiuni ilegale sunt desfasurate acum in favoarea guvernului, dar (tabara) "NU" va castiga in final", le-a declarat Erdal Aksunger reporterilor adunati la sediul partidului sau, referindu-se la o decizie a Comisiei Electorale de a accepta buletine de vot nestampilate.Un comunicat difuzat de Inalta Comisie Electorala (YSK) pe site-ul sau, cu cateva ore inainte de inchiderea sectiilor de vot, anunta ca aceasta va lua in calcul drept valide buletinele de vot care nu au fost stampilate de reprezentantii institutiei, daca nu se dovedeste in schimb ca au fost fraudate, evocand un numar mare de plangeri ca oficialii YSK de la sectiile de vot nu au reusit sa stampileze aceste buletine.