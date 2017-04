SUA: Donald Trump spune ca cineva a platit protestatarii care i-au cerut sa-si faca publice declaratiile de venit

Someone should look into who paid for the small organized rallies yesterday. The election is over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 aprilie 2017

"Cineva ar trebui sa ancheteze cine a platit micile manifestatii organizate ieri (sambata - n.r.). Alegerile s-au incheiat!", a scris duminica Trump pe contul sau de Twitter, fara alte adaugiri.Aceasta este prima reactie a presedintelui american dupa ce mii de persoane au protestat sambata in peste 100 de marsuri in orase din intreaga tara pentru a-i cere sa-si faca publice veniturile.Miscarea "Marsul impozitelor" a convocat aceste manifestatii pentru a coincide cu ziua in care in mod traditional expira termenul de completare a declaratiilor de venit si impozit in SUA, cu toate ca in acest an ultimul termen este 18 aprilie, deoarece 15 aprilie a cazut intr-o sambata.Cel mai mare protest s-a inregistrat la Washington, si s-a desfasurat intre Capitoliu, sediul Congresului, si pana la monumentul lui Lincoln, dar proteste de amploare au avut loc si la New York, Los Angeles, Chicago, Seattle si Austin. Incidente s-au inregistrat doar la Berkely (California), unde cel putin 20 de persoane au fost arestate si doua persoane au fost ranite in dispute intre sustinatorii si detractorii lui Trump in doua manifestatii pro si contra presedintelui american organizate in centrul orasului.