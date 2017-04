UPDATE Referendumul din Turcia: 51,7% din voturi pentru DA, dupa numararea a circa 95% din buletine/ Tabara NU, in fata in cele trei mari orase - Istanbul, Ankara si Izmir - si in sud-estul kurd

Voturile "NU", impotriva acordarii unor puteri sporite lui Erdogan, sunt in procent majoritar in cele mai mari trei orase din Turcia - Istanbul, Ankara si Izmir, precum si in sud-estul tarii, majoritar kurd, potrivit datelor prezentate de Anadolu.Prim-ministrul turc Binali Yildirim va sustine o declaratie pe tema referendumului la ora locala 21.00 (si ora Romaniei), potrivit unui anunt al biroului de presa al premierului.*****Tabara "DA", voturi mai putine decat era asteptat - vicepremier turcTabara "DA" nu a castigat atatea voturi pe cat se astepta, a declarat duminica un vicepremier turc, in conditiile in care voturile in favoarea modificarilor constitutionale ce i-ar da presedintelui Erdogan puteri sporite aveau un avans destul de mic dupa numararea a circa 90% dintre buletine, noteaza Reuters.Intr-o declaratie acordata reporterilor la Ankara, unde voturile pentru "NU" sunt intr-un procent mai mare, vicepremierul Veysi Kaynak a tinut sa sublinieze ca tabara "DA" este totusi in fata la nivel national.*****Voturile in favoarea modificarilor constitutionale sunt in procent de 52,8% dupa numararea a aproximativ 90% din buletinele de vot, potrivit agentiei de stat Anadolu.Procentul voturilor impotriva modificarilor constitutionale e in crestere, fiind cel mai ridicat in Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, dupa deschiderea a 88% din buletinele de vot, potrivit datelor prezentate de Anadolu.Procentul voturilor pentru "NU" este mai mare si in capitala Ankara, cu putin peste 50%, informeaza CNN Turcia.*****Trei sferturi din bultinele de vot numarate: 54,6% pentru "DA", potrivit agentiei AnadoluDatele citate de agentia Anadolu au aratat un procent mai mare de voturi "DA" in regiunea Anatolia Centrala, in timp ce voturile "NU" au fost mai mare in regiunile de coasta de la Marea Egee si in sud-estul tarii, cu populatie majoritar kurda.*****Voturile in favoarea modificarilor constitutionale sunt in procent de 57% dupa numararea a jumatate din buletinele de vot, potrivit agentiei de stat Anadolu.*****Anterior, postul NTV anuntase ca, dupa numararea a aproximativ un sfert din buletine, voturile "DA" reprezentau 63%.Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 16.00 (si a Romaniei) in estul tarii si la ora 17.00 in rest.