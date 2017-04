Seful diplomatiei britanice declara ca SUA ar putea ataca din nou regimul sirian

"SUA au lovit si, desigur, ar putea lovi din nou. Acest lucru creeaza o ambiguitate care ar trebui sa atarne greu peste mintile vinovate de la Damasc", a apreciat seful diplomatiei britanice in ziarul citat, preluat de agentia EFE.Johnson il califica pe Al-Assad drept "arhiterorist" si asigura ca Marea Britanie si aliatii sai vor strange dovezi pentru "a-i judeca pentru crime de razboi pe cei vinovati" de prezumtivul bombardament cu arme chimice din 4 aprilie din Siria, agresiune care a determinat Washingtonul sa lanseze 59 de rachete de croaziera asupra unei baze siriene ca represalii.In ciuda faptului ca regimul de la Damasc a negat implicarea in atacul cu arme chimice, Johnson a sustinut ca SUA, Marea Britanie si "aliati-cheie" cred ca "este foarte probabil sa fi fost vorba despre un atac al lui Al-Assad impotriva propriului popor, folosind arme interzise acum aproape o suta de ani". Johnson reitereaza totodata ca Moscova ar trebui sa-si foloseasca influenta asupra Siriei pentru a pune capat conflictului.Al-Assad este "toxic si la propriu si la figurat si a venit vremea ca Rusia sa inteleaga acest lucru. Inca mai are timp sa se pozitioneze de partea corecta", a insistat seful diplomatiei britanice. "Rusii l-au salvat (pe Al-Assad - n.r.) si tot rusii pot ajuta la inlaturarea lui de la putere", considera Johnson.In opinia sa, Moscova se poate "alatura unei coalitii de peste 60 de tari pentru a lupta impotriva Statului Islamic si sa-si mentina interesele strategice in Siria, cu perspectiva de a avea o relatie mai productiva cu presedintele Trump" (presedintele SUA, Donald Trump - n.r.).Johnson a exclus totusi ca Marea Britanie sa pledeze pentru o interventie militara de proportii in Siria. "Stim cu totii ca suntem foarte departe de orice fel de desfasurare pe scara larga, de orice fel de mare actiune occidentala in Siria. Lectiile invaziei din Irak, in 2003, sunt dureroase si este de inteles ca ele afecteaza politicieni si cetateni de pe ambele maluri ale Atlanticului", a mai apreciat seful diplomatiei britanice.