Papa Francisc a facut apel la pace in Siria in traditionala binecuvantare Urbi et Orbi

In fata a mii de credinciosi reuniti in Piata Sf. Petru, papa Francisc l-a implorat pe Dumnezeu sa aduca "pace in intreg Orientul Mijlociu" si sa-i ajute pe toti "cei care contribuie activ sa aduca usurare si confort populatiei civile din Siria".Suveranul Pontif a denuntat cu aceasta ocazie "atacul infam" care a avut loc sambata in localitatea Rashideen in apropiere de Alep (Siria) impotriva unor refugiati care erau evacuati in camioane si al carui ultim bilant se ridica la peste 112 morti.Papa l-a implorat, de asemenea, pe Dumnezeu sa le dea responsabililor natiunilor "curajul sa evite expansiunea conflictelor si sa opreasca traficul de arme".Dupa liturghia de Pasti, papa le-a reamintit crestinilor in traditionala binecuvantare (Urbi et Orbi) ca Hristos a Inviat si devine tovaras de drum pentru toti cei obligati sa-si paraseasca tarile din cauza conflictelor armate, atacurilor teroriste, foametei si regimurilor opresive.Inaltul parinte a adresat aceasta rugaciune pentru majoritatea conflictelor din lume, incepand cu Pamantul Sfant si continuand cu Sudanul de Sud, Irakul sau Republica Democratica Congo.Cu aceasta binecuvantare papa Francisc a incheiat traditionala Liturghie de Pasti in prezenta a mii de credinciosi reuniti in piata Bazilicii Sf.Petru, incadrati de un important dispozitiv de securitate.Intreaga piata din jurul catedralei a fost incercuita de agenti care au verificat fiecare geanta in parte. Accesul in piata a fost posibil prin trecerea printr-o poarta de detectare a metalelor, asemeni celor instalate in aeroporturi.