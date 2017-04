Turcii au inceput sa voteze, intr-un referendum crucial pentru viitorul tarii si al relatiilor cu Occidentul, care ar  putea sa-i ofere lui Erdogan vaste prerogative

Daca reuseste, Recep Tayyip Erdogan, care a scapat dintro tentativa de puci in urma cu noua luni, va dispune de o putere considerabil intarita si poate, teoretic, sa ramana presedinte pana in 2029."Turcia va lua (duminica) una dintre deciziile cele mai importante din istoria sa", a declarat sambata Erdogan, la ultimul dintr-o lunga serie de mitinguri in campania pentru acest referendum, al carui rezultat se anunta strans.Guvernul prezinta aceasta reforma ca fiind esentiala pentru asigurarea stabilitatii tarii si pentru infruntarea provocarilor securitare si economice. Dar opozitia denunta o deriva autoritara a unui barbat care incearca sa sufoce orice voce critica.Birourile de vot s-au deschis la ora 04,00 GMT la Diyarbakir si in alte orase din estul tarii. Scrutinul incepe la ora 05,00 GMT in vestul tarii, unde se afla Istanbul si Ankara.Daca reforma este aprobata, "va declansa cea mai drastica restructurare in cei 94 de ani de istorie a politicii turce si a sistemului sau de guvernanta", arata un raport semnat de Sinan Ekim si Kemal Kirisci, de la think-tank Brookings Institution.Opozitia si ONG-urile acuza o campanie dezechilibrata, in care au predominat vocile pentru Da, atat pe strazi cat si in presa.Turcia se afla in continuare sub stare de urgenta dupa puciul ratat, in urma caruia 47.000 de persoane au fost arestate si peste 100.000 demise sau suspendate din functii.Partidul prokurd HDP a fost nevoit sa deruleze campania cu cei doi copresedinti si numerosi alesi in inchisoare.Principala incertitudine pentru Erdogan o reprezinta votul kurzilor, o cincime din populatie, si cel al taberei dreptei nationaliste, al carei sef, Devlet Bahceli, sustine revizuirea constitutiei, dar baza sa de votanti este divizata.In varsta de 63 de ani, Erdogan a ocupat postul de prim ministru intre 2003 si 2014 inainte de a fi ales presedinte.