Viktor Orban: Spre deosebire de britanici, noi ramanem in UE. Noi nu suntem o insula

"Spre deosebire de britanici, noi ramanem in Uniunea Europeana. Noi nu suntem o insula; tara noastra si vietile noastre sunt parte a Europei. Acesta este locul nostru. Soarta noastra este legata de cea a altor tari de pe continent. Vad o singura posibilitate si aceea este reformarea modului in care functioneaza Uniunea Europeana", a declarat Orban in cadrul acestui interviu care a abordat teme variate, de la chestiunea imigratiei si alegerile generale din 2018, pana la situatia Universitatii Central-Europene (CEU) finantata de miliardarul american de origine ungara George Soros Intrebat daca nu cumva lupta pe prea multe fronturi, Orban a declarat: "Nu am avea niciun fel de conflict daca am accepta ceea ce Bruxellesul si alte centre politice sau financiare ne dicteaza... Traim intr-o epoca in care politicile internationale sunt un teatru de razboi. Miza o reprezinta independenta si libertatea natiunilor europene. In centrul acestui teatru de razboi se afla migratia. Stabilitatea financiara, transparenta universitatii lui Soros si a organizatiilor internationale de lobby sunt batalii in actuala repetitie pentru campanie", a insistat Orban, referindu-se la alegerile generale din tara sa de anul viitor.In legatura cu scrutinul din Ungaria din 2018, Orban a apreciat ca votul va fi unul crucial. "In Ungaria, guvernul national se afla constant sub presiune si sub atac, si ceea ce conteaza cel mai mult este daca parlamentul si guvernul nostru vor fi acolo pentru a servi interesele poporului ungar sau daca vor fi servite interese straine", a continuat premierul ungar.