Erdogan, la ultimul miting de campanie: O victorie la referendum va fi o "lectie" pentru tarile europene

"Duminica aceasta este ziua in care poporul nostru va da o lectie acelor tari europene care au fost implicate in tot soiul de ilegalitati pentru a ne descuraja in ultimele doua luni", a declarat Erdogan, intr-o aparenta aluzie la tarile care au blocat organizarea de mitinguri de catre ministri turci care faceau campanie in favoarea reformei constitutionale care, daca va fi aprobata prin referendum, ii va conferi presedintelui Erdogan prerogative sporite."Maine (duminica - n.r.) este ziua in care le vom da un raspuns... Vom raspunde si Germaniei, la fel si Austriei, Belgiei si Elvetiei, dar si Suediei", a insistat Erdogan, acuzand tarile europene ca cenzureaza Turcia.Campania pentru referendumul constitutional de duminica din Turcia s-a incheiat sambata la ora locala 18.00 (si ora Romaniei), in conformitate cu legea electorala turca, urmand ca sectiile de vot sa se deschida duminica la ora locala 07.00, informeaza DPA, citata de Agerpres Aflat la Istanbul unde a participat la nu mai putin de patru mitinguri de sustinere a reformei sale constitutionale, presedintele Recep Tayyip Erdogan a lansat un nou atac la adresa liderului celui mai mare partid de opozitie din Turcia, acuzandu-l pe Kemal Kilicdaroglu ca a conspirat cu persoane pe care guvernul ii acuza de implicare in puciul esuat din iulie 2016.Erdogan a sustinut ca exista dovezi ca Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), ca s-a aflat in contact cu reprezentanti ai armatei care au pus la cale lovitura de stat esuata, fara sa prezinte insa niciun fel de dovezi."El spune fix ceea ce-i sopteste la ureche sarlatanul din Pennsylvania", a declarat Erdogan, referindu-se la predicatorul turc Fethullah Gulen, exilat in SUA, care locuieste in statul Pennsylvania si pe care guvernul de la Ankara il acuza ca s-ar fi aflat in spatele puciului esuat.