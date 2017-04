VIDEO SUA: Un pistol cu electrosocuri a provocat panica si haos intr-o statie de metrou din New York

Potrivit CNN, in imbulzeala care s-a produs au fost ranite 16 persoane, dar vietile acestora nu sunt puse in pericol.Surse din serviciile de securitate au declarat pentru NBC News ca politia transporturilor a folosit o arma cu electrosocuri (taser) pentru a calma si a aresta o persoana cu probleme mintale la Penn Station din New York. Sunetul facut de pistol i-a facut pe oameni s-o ia la fuga prin statia de metrou, abandonandu-si bagajele si hainele, unii pierzandu-si chiar si pantofii din picioare, a relatat ABC, care a adaugat ca politia transporturilor a retinut doua persoane pentru nerespectarea ordinelor.Zvonurile privind existenta unui individ inarmat in actiune au ajuns pana la un magazin din apropierea statiei de metrou. Potrivit unor inregistrari video postate pe retelele sociale, si aici oamenii au intrat in panica si au inceput sa fuga ingroziti in toate directiile.