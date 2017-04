Viktor Orban: Miliardarul american George Soros sprijina imigratia ilegala

Orban si-a reluat atacurile la adresa fondatorului CEU, miliardarul american de origine ungara George Soros. "Intreaga chestiune se invarte in jurul lui George Soros, ascuns vederii publice si tinand cont de organizatiile sale ungare, care sprijina imigratia ilegala", a sustinut Orban.Premierul ungar l-a acuzat pe Soros ca finanteaza "nenumarate organizatii de lobby deghizate in asociatii civice" si ca mentine "o retea in toata puterea cuvantului, cu propriii purtatori de cuvant, cu propria media, cu cateva sute de oameni, propria universitate".Ungaria trebuie sa se protejeze impotriva acestor lucruri si "sa riposteze", a adaugat Orban.