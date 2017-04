Decizie cu implicatii majore pentru resursele de contrabanda ale Transnistriei: R. Moldova și Ucraina vor institui control comun la 13 puncte de trecere a frontierei

Dintre cele 13 puncte, 11 vor fi cu destinatie rutiera si doua cu destinatie feroviara.Transnistria este cunoscuta ca un rai al contrabandistilor de tutun si alcool, o mare buna parte din banii cu care traieste republica separatista fiind obtinuti in acest mod.Se preconizeaza ca operatiunile de vamuire a marfurilor la aceste puncte de control sa se desfasoare pe etape. La prima etapa vor fi efectuate operatiuni de export si de tranzit, deoarece exista procedura electronica de declarare a exporturilor. Celelalte regimuri vamale (importul, prelucrarea activa, depozitul vamal etc.) vor fi utilizate dupa studierea volumului de lucru si de intensitate a fiecarui punct de control in parte.

Potrivit informatiei publicate de catre monitor.fisc.md acestea sunt cele opt puncte interstatale:

1. Hrusca-Cosnita (auto);

2. Borsteni-Timkovo (auto);

3. Varancau-Stanislavka (auto);

4. Colosova-Iosipovka (auto);

5. Velikopolskoe-Malaiesti (auto);

6. Blijnii Houtor-Slaveanosrbka (auto);

7. Nezavertailovca-Gradinti (auto);

8. Valea Turcului-Alexeevka (auto);

Si cinci puncte de control internationale:

1. Pervomaisc-Kuciurgan (aoto);

2. Goianul Nou-Platonovo (auto);

3. Novosavitcaia-Kuciurgan (feroviar);

4. Colbasna-Slobodka (feroviar);

5. Hristovaia-Bolgan (auto).