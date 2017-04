Autoritatile germane au indoieli in privinta scrisorilor care revendica atacul asupra autocarului Borusiei Dortmund in numele islamistilor. Acestea ar fi fost concepute de extremisti de dreapta

Trei scrisori identice, printate in germana, gasite langa locul atacului, afirma ca acesta a fost desfasurat “in numele lui Allah”, potrivit ARD.Scrisorile fac referire la avioanele de recunoastere Tornado trimise de Germania in cadrul campaniei impotriva Statului Islamic.Dar un raport al anchetatorilor afirma ca sunt “indoieli semnificative” in privinta scrisorilor si sugereaza ca au fost concepute pentru a insela si a crea opinia ca exitsa o motivatie islamista, potrivit ARD.“Este corect. Intr-adevar exista indoieli”, a spus o purtatoare de cuvant a procuraturii, refuzand insa sa dea mai multe detalii pentru ca investigatia este in desfasurare.Bild citeaza un anchetator care a spus ca “circumstantele ne fac sa credem ca cel mai probabil vinovatii sunt de extrema-dreapta”.