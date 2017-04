Seful Pentagonului intreprinde un turneu prin Orientul Mijlociu

Seful Pentagonului va fi miercuri la Riad, dupa care se va deplasa la Cairo si apoi in Israel unde se va intalni cu presedintele Reuben Rivlin, premierul Benjamin Netanyahu si omologul sau, Avigdor Lieberman.

Jim Mattis va efectua, de asemenea, o vizita in Qatar, apoi in Djibouti unde va fi primit de presedintele Ismail Omar Guelleh.

Oficialul american va discuta in timpul acestui turneu despre "eforturile destinate sa contracareze activitatile destabilizatoare si sa invinga organizatiile teroriste extremiste", potrivit comunicatului de la Pentagon.

Expresia "activitati destabilizatoare" este frecvent folosita de Pentagon pentru a descrie activitatile Iranului in regiune care ingrijoreaza Israelul si aliatii arabi ai Statelor Unite.

Jim Mattis este renumit pentru neincrederea sa fata de Teheran, vizat, de asemenea, de cateva mesaje virulente pe Twitter ale presedintelui Donald Trump.

"Iranul se joaca cu focul - nu isi dau seama cat de 'dragut' a fost presedintele Obama cu ei. Dar nu eu!", a scris pe Twitter liderul administratiei de la Washington la inceputul lunii februarie, conform Agerpres, dupa un tir iranian cu o racheta balistica la 29 ianuarie.

Statele Unite sustin in prezent prin aprovizionari in zbor si furnizari de informatii coalitia araba, condusa de Arabia Saudita, care lupta in Yemen impotriva rebelilor siiti houthi sprijiniti de Iran.

Turneul demnitarului american are loc in timp ce coalitia internationala impotriva gruparii Stat Islamic pregateste asaltul final asupra capitalei jihadistilor din Siria, Raqqa.