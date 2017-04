Statul Islamic dezminte ca ar fi pierdut combatanti in bombardamentul american din Afganistan

"O sursa de securitate a dezmintit pentru agentia Amaq ca s-a inregistrat vreun mort sau ranit in urma loviturii americane de ieri din Nangarhar", a sustinut Amaq, facand referire la lansarea unei bombe cu efect de suflu masiv (MOAB) GBU-43/B, supranumita de catre Washington "mama tuturor bombelor".Cea mai puternica bomba americana ne-nucleara, lansata joi in estul Afganistanulu i, a distrus un fief muntos al gruparii Stat Islamic si a ucis cel putin 36 de combatanti islamisti, a anuntat vineri guvernul afgan, care sustine ca niciun civil nu si-a pierdut viata in acest atac. Departamentul american al Apararii a prezentat pe contul sau de Twitter imagini cu momentul in care bomba a lovit pamantul