Ce este bomba GBU-43/B, supranumita "mama tuturor bombelor" si de ce sustin rusii ca il detin pe "tatal tuturor bombelor"

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017

Care sunt caracteristicile celor doua bombe, prezentate de AFP si de Sputniknews.comMOAB, versiunea americana, are 9,8 tone si este cea mai puternica bomba non-nucleara din arsenalul american, calificata de site-ul specializat in aparare GlobalSecurity.org drept "enorma, puternica si lansata cu precizie".Acest dispozitiv contine 8,48 tone de explozibil H6, cu o putere comparabila ci 11 tone de TNT.Lunga de noua metri si cu un diametru de un metru, este cea mai mare arma ghidata prin satelit si lansata din avion care a fost conceputa vreodata, potrivit GlobalSecurity.org. Popular Mechanics subliniaza ca bomba cantareste cat un avion de lupta F-16.Ghidata prin GPS, este lansata de pe rampa posterioara a unui avion de transport de tip C-130. Este echipata cu o parasuta pentru a-i incetini coborarea.Conceputa pentru a exploda inainte de a lovi solul, are o coca fina de aluminiu pentru ca unda de soc, care poate atinge 150 de metri, potrivit site-ului Wired.com, sa fie cat mai mare posibila.Hans Kristensen, expert la Federatia cercetatorilor americani specializati in supravegherea arsenalului militar american, afirma ca MOAB are o putere de circa 1/30 din cea mai mica bomba nucleara americana actuala, B61-12.Bomba a fost dezvoltata in 2002-2003 de compania de aparare americana Dynetics, din Alabama, in parteneriat cu laboratorul de cercetare al armatei americane a aerului (AFRL), potrivit site-ului companiei.A fost produsa in perspectiva de a folosita pentru prima oara in razboiul din Irak.Potrivit US Air Force, ultimul test cu o bomba GBU-43 din 2003 a provocat o coloana de fum vizibila de la peste 32 de kilometri. Sputniknews.com spune insa ca bomba ruseasca Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), supranumita "Tatal tuturor bombelor", depaseste versiunea americana in termeni de putere de distrugere si suflu.Potrivit Rossiyskaya Gazeta, bomba ruseasca este o arma termobarica cu o putere de distrugere de patru ori mai mare decat MOAB, respectiv echivalentul a 44 de tone de TNT.Raza de actiune a acestei bombe este de 300 de metri, comparativ cu 150 de metri pentru MOAB.Bomba ruseasca are o greutate de 7.1 tone si este ghidata prin Glonass.